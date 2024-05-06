RT: ВСУ готовят массированный удар по России утром 7 мая RT: ВСУ готовят массированный удар по России утром 7 мая с применением 50 дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал RT со ссылкой на источник сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России. По данным канала, нападение может произойти в 06:00 7 мая. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет, — говорится в публикации RT.

Телеканал уточнил, что сначала ВСУ планируют перегрузить ПВО дронами, чтобы израсходовать ресурсы российских систем, а затем ударить ракетами по заранее согласованной цели. По данным RT, это «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

Число пострадавших в результате атаки дронами Белгородской области со стороны Украины увеличилось до 42 человек, заявил ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. По его словам, трое из них — дети. До этого сообщалось, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, утром 6 мая. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области.

Позже в компании «Агро-Белогорье» проинформировали о семерых погибших. По данным пресс-службы предприятия, они были сотрудниками Грайворонского и Борисовского свинокомплексов.