RT: ЧВК «Вагнер» установила противотанковые мины на въезде в Ростов

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Telegram-канал RT сообщает, что бойцы ЧВК «Вагнер» установили противотанковые мины на въезде в Ростов-на-Дону. На опубликованных кадрах рядом с бойцами стоит грузовик с боеприпасами и видно трубу гранатомета.

Ранее RT сообщало, что у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. По словам корреспондента агентства, были также слышны звуки стрельбы. Очевидцы сообщили, что слышали два взрыва. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

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Агентство РИА Новости сообщало ранее, что проезд к Буденновскому проспекту в Ростове-на-Дону перекрыт вооруженными людьми в военной форме без опознавательных знаков. Также заблокирован пеший проход по Пушкинской улице, где находится штаб Южного военного округа.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, перекрытой сотрудниками ГИБДД, образовался километровый затор. По словам очевидцев, машины стоят в пробке с 12 часов ночи. Очевидцы сообщили, что приходится идти пешком четыре километра до ближайшего магазина за водой.

24 июня губернатор региона Василий Голубев заявил, что в Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия. Он попросил жителей города не покидать свои дома и воздержаться от поездок в центр.