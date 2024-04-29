РСЗО «Град» Западной группировки ВС РФ уничтожили боевую технику ВСУ МО: РСЗО «Град» группировки «Запад» ликвидировали технику и живую силу ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ уничтожили боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Атака произошла в ночное время.

В этот раз расчеты РСЗО «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» отработали по выявленной боевой технике и скоплению живой силы ВСУ, — говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве добавили, что реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям. Там добавили, что обычно расчеты перезаряжают РСЗО «Град» в запасных районах. Затем они выдвигаются на новые огневые позиции.

Минобороны РФ публиковало видео работы расчета РСЗО «Град» из состава артиллерийского подразделения группировки войск «Центр». По информации ведомства, военные поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении.

Ранее стало известно об уничтожении в зоне СВО украинского зенитно-ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Минобороны РФ также показало кадры, на которых видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетают на воздух.