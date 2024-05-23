РСЗО «Град» уничтожили колонну с боеприпасами для ВСУ МО: группировка войск «Запад» уничтожила колонну с боеприпасами для ВСУ

Фото: МО РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» танковой дивизии гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при попытке Вооруженных сил Украины подвезти боеприпасы на только что оборудованные позиции уничтожили колонну техники противника, сообщили в Минобороны РФ. Огневое поражение было нанесено осколочно-фугасными снарядами, добавили в пресс-службе ведомства.

По данным российских военных, в результате удара 122-мм реактивными снарядами противник потерял три грузовых автомобиля и до 20 военнослужащих убитыми и ранеными.

Цели, в основном, — это живая сила противника, машины, пикапы, еще техника, которая доставляет боеприпасы и продукты питания — «КамАЗы», «Уралы», — рассказал замком огневого взвода с позывным Терминатор.

Ранее стало известно об уничтожении под Угледаром военной техники и складов с боеприпасами ВСУ артиллеристами группировки войск «Восток». Цели на Южно-Донецком направлении поразили расчеты реактивных систем залпового огня «Град».

На днях советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины покинули позиции на востоке села Парасковиевка Марьинского района вблизи города Угледара. При отступлении украинские военные бросили часть тел погибших товарищей. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.