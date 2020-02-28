https://static.news.ru/photo/48811196-5a4d-11ea-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: peterburg.center

Русская православная церковь (РПЦ) призвала власти Санкт-Петербурга вернуть митрополии часовню при храме Спаса на Крови — памятник русской архитектуры начала XX века.

Часовня 1908 года постройки вместе с храмом входит в комплекс государственного музей-памятника «Исаакиевский собор», но Санкт-Петербургская митрополия не претендует на весь Спас на Крови, передаёт ТАСС со ссылкой на комитет имущественных отношений города.

Как пиал NEWS.ru, весной 2019 года петербургские власти повторно отказались передать РПЦ Исаакиевский собор — один из главных символов города. Решению предшествовали протесты жителей.