РПЦ не торопится признать останки царской семьи

https://static.news.ru/photo/4ebb6322-3c83-11eb-aceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24/wikimedia.org

Русская православная церковь (РПЦ) признает, что найденные близ Екатеринбурга останки принадлежат последнему российскому императору Николаю II и членам его семьи, когда будет уверена в этом. Об этом заявил новый глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений.

Если не будет ни грамма сомнений, то будет совершено признание. Если будут сомнения оставаться, то торопиться не будем, будем ждать, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что в РПЦ не хотят оскорблять память императорской семьи скоропалительными решениями.

Останки пяти членов императорской семьи, а также их слуг были найдены в июле 1991 года в окрестностях Екатеринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. Это место известно под названием Поросёнков лог. В июле 2007 года неподалёку отсюда были обнаружены останки, как считается, царевича Алексея и великой княжны Марии.

17 июля 1998 года, в 80-ю годовщину расстрела, останки поместили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга — усыпальнице семьи Романовых. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.

Однако РПЦ не признала останки подлинными, ссылаясь на нехватку доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых. В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных под Екатеринбургом костей скелета членам царской семьи и их окружению.

Как писал NEWS.ru, историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи. Экспертиза проводилась по запросу Следственного комитета РФ, взявшегося за это дело.