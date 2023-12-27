Розовый морж поселился в зоопарке Бахчисарая

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В зоопарке Бахчисарая появился новый обитатель — редкий розовый морж по имени Салтан, сообщает ОТР. Как рассказали изданию специалисты, это самый крупный представитель данного вида в России. По словам директора Бахчисарайского парка миниатюр и зоопарка Виктора Жиленко, животное весит полторы тонны. На новое место жительства Салтана привезли из Крымского дельфинария.

Мы проводили соцопрос и спрашивали у детей, что самое интересное им нравится в зоопарке и кого бы они хотели видеть. И все сказали: «Моржа нам привезите!» Он работал в цирке, выступал, ездил по России, выезжал даже в Европу, поэтому он с легкостью перенес переезд, — рассказал директор зоопарка.

Как уточняет издание, всего в России шесть особей этого вида, причем пять из них живут в Москве. Салтану 21 год — это предельный возраст для дикой природы, однако при хорошем уходе в неволе они могут доживать до 30 лет. В день розовому моржу требуется до 60 кг рыбы, кальмаров и морских гребешков.

Животное поселили в отдельный вольер, вода в котором летом будет охлаждаться. Чтобы быстрее наладить контакт с ластоногим, для него подготовили график специальных занятий и тренировок.

Ранее Новосибирский зоопарк опубликовал в соцсетях видео, на котором манул сидит под снегом и смотрит на падающие снежинки. На кадрах видно, что животное забралось на заснеженную крышу своего домика и внимательно изучает окружающую обстановку.