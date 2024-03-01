Стало известно о возможном переходе Орловки под контроль армии России Рожин: Орловка перешла под контроль российской армии

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Военный эксперт Борис Рожин сообщил в своем Telegram-канале, что село Орловка под Авдеевкой полностью перешло под контроль Вооруженных сил России. По его словам, эти данные подтверждаются несколькими источниками, в том числе, и украинскими. Министерство обороны РФ данную информацию пока не прокомментировало.

Накануне Рожин предположил, что российские войска уже до конца недели могут завершить зачистку Орловки и Тоненького, а также «дожать» противника в Бердычах. По его словам, это приведет к взлому второй линии обороны ВСУ и создаст возможности для дальнейшего продвижения ВС РФ.

В пятницу, 29 февраля, появилось видео, как российские бойцы устанавливают флаг РФ в селе Новомихайловка к северу от Угледара в ДНР. Отмечается, что подразделения группировки «Восток» продолжают штурм и продвижение внутри поселка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Российские силы уверенно наступают по целому ряду направлений в зоне СВО и владеют инициативой на фронте, заявил 29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что конфликт на Донбассе начала не Россия, однако Москва сделает все возможное для того, чтобы ее закончить.