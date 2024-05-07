Рожденного в туалете ТЦ младенца выбросили в лесу Школьница из Архангельска родила ребенка в туалете ТЦ и бросила его в лесу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несовершеннолетняя из Архангельска родила ребенка в туалете торгового центра «Макси» в августе 2023 года, после чего вместе с 18-летним парнем выбросила новорожденного в лесу, сообщает Telegram-канал «Сапа». 15-летняя школьница сняла произошедшее на камеру. В отношении девушки и ее парня возбудили уголовное дело.

Уточняется, что новоиспеченные родители завернули ребенка в футболку, вынесли его из торгового центра и оставили под кустами в ближайшем лесу. Произошедшее могло остаться на совести подростков, однако школьница сама выложила ролик на своей странице в соцсетях, где его увидела другая ученица. Девятиклассница рассказала обо всем полиции.

Правоохранительные органы уже задержали 18-летнего парня по подозрению в убийстве младенца. Полицейские также готовятся задержать несовершеннолетнюю мать ребенка. По данным канала, девушка из неблагополучной семьи и нередко прогуливала школу.

Ранее жителя Улан-Удэ обвинили в убийстве четырехлетнего сына сожительницы. Тело ребенка искали чуть меньше суток, его нашли в барабане сломанной стиральной машины. Предполагается, что мать малыша могла знать о его смерти, но молчала. Согласно еще одной версии, она убила ребенка сама.