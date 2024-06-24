Рожающую ежиху со сломанной лапкой спасли в Кемерово

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Ветеринары пришли на помощь привезенной волонтерами беременной ежихе со сломанной лапкой, в родовых путях которой находился мертвый ежонок, пишет портал «Сiбдепо» со ссылкой на сотрудников кемеровского Центра помощи диким и экзотическим животным. По их словам, до начала осмотра никто не предполагал, что найденный рядом с проезжей частью еж оказался рожающей самкой, которая до приезда в клинику потеряла четырех малышей и нуждалась в помощи специалистов.

В итоге шестеро ежат, четверо умерли почти сразу, их не привезли. Доехал один живой и бодрый ежонок и один, торчащий в родовых путях, — уточнили сотрудники центра.

Представители организации добавили, что иголки мертвого детеныша сильно травмировали роженицу. По их словам, когда рождаются живые ежата, их колючки относительно длинные и мягкие, а у мертвого колючки становятся острые, короткие и тонкие, которые цепляются за мягкие ткани родовых путей.

Сейчас здоровью матери и оставшегося малыша ничего не угрожает. Медики предположили, что гнездо ежей прежде было уничтожено из-за проводимых строительных работ.

Жители подмосковного поселка Красный Холм ранее спасли ежа, над которым издевались двое местных подростков, играя им, как живым мячом. Очевидцы уточнили, что всеядное животное в течение нескольких лет жило во дворе дома и было всеобщим любимцем.