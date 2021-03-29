Розенбаум раскритиковал памятник «питерской шаверме»

https://static.news.ru/photo/842394a6-908b-11eb-83b8-96000091f725_660.jpg Фото: piterbesplatno/instagram.com

Певец Александр Розенбаум раскритиковал посвящённый «питерской шаверме» памятник, установленный на фасаде одного из домов на улице Школьная в Санкт-Петербурге. Работа представляет собой изображение руки, сжимающей шаверму.

Всё время надеюсь. Верую. Уповаю. Когда вижу такое — всё рушится в моей душе. Вы бы ещё Вечный огонь зажгли... нет слов больше, — написал Розенбаум на своей странице в Instagram.

По его мнению, у памятника даже присутствуют общие черты с монументом на Мамаевом кургане в Волгограде. Розенбаум пообещал подписчикам противостоять подобному нью-урбанизму и призвал инициаторов «думать головой», а не гнаться за хайпом и сомнительной популярностью.

Ранее стало известно, что владелец кафе «Раш Лаваш» в Санкт-Петербурге Роман Мутик стал автором идеи об установке памятника шаверме. Он объяснил такое решение популярностью блюда среди петербуржцев и назвал шаверму символом и культом для города.

Как сообщал NEWS.ru, на месте постапокалиптической скульптуры Алёнки в Нововоронеже появится новый памятник. Расходы по установке скульптуры взял на себя неизвестный меценат. Памятник, как и предыдущий, будет установлен в честь 250-летия села Новая Алёновка, на месте которого располагается город.