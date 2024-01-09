Ротвейлер на самовыгуле искусал ребенка в Иркутской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Иркутской области шестилетний мальчик подвергся нападению ротвейлера, гулявшего без хозяина, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Ребенок получил множественные укусы, он лечится на дому.

Инцидент произошел в поселке Мостоотряд Усть-Кутского района. Свидетелями нападения собаки без намордника на мальчика стали проходившие мимо подросток и мужчина. Первый сумел оттащить ротвейлера за ошейник, а второй отнес ребенка в ближайший подъезд и вызвал скорую помощь. Предполагается, что пострадавшему ребенку кроме медпомощи может потребоваться также помощь психолога, поскольку он сильно испугался.

По словам местных жителей, они неоднократно видели ротвейлера, гуляющим без присмотра хозяина. Собака ведет себя агрессивно и бросается на других псов. По факту произошедшего Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве овчарка напала на трехмесячного ребенка и едва не загрызла его. Со множественными ранами младенец был госпитализирован в реанимацию, его состояние оценивалось медиками как критическое. Семья, в которой проживала собака, решила вернуть ее заводчику.