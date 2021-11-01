Росздравнадзор выявил нарушения в медсанчасти Томска после «громкого» видео

Во время проведённой Росздравнадзором внеплановой проверки в медико-санитарной части № 2 Томска, где мужчина под видом доктора ухаживал за бабушкой в «красной зоне», был выявлен ряд нарушений. Об этом сообщили в управлении Росздравнадзора по Томской области.

В ходе проверки выявлены нарушения федерального закона <...> «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в части оказания доступной и качественной медицинской помощи. ОГБУЗ «МСЧ № 2» выдано предписание об устранении нарушений, — говорится в сообщении.

В ведомстве не рассказали о том, какие именно нарушения были найдены.

Резонансная история произошла на прошлой неделе. Житель Томска решил проверить информацию о том, что за его престарелой бабушкой, заболевшей коронавирусом и направленной в МСЧ № 2, плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Внук, переодевшись в спецкостюм врача, вошёл в «красную зону» госпиталя, где обнаружил, что о его родственнице никто не заботится, она лежит с высокой температурой в ненадлежащих гигиенических условиях. Мужчина ухаживал за бабушкой несколько дней и опубликовал видео из больницы, которое затем было передано им в Следственный комитет. После чего замгубернатора региона Алёна Левко потребовала провести проверку госпиталя.

Ранее стало известно, что 84-летняя пациентка скончалась от коронавируса и осложнений, вызванных сопутствующими болезнями. Сам житель Томска из-за своего поступка был уволен с места работы и сейчас находится в Москве.