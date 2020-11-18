Росздравнадзор проведёт проверку после гибели пациента в очереди на КТ

https://static.news.ru/photo/b2d5ef80-297d-11eb-9881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Территориальный орган Росздравнадзора по Забайкальскому краю организует проверку после смерти пациента монополиклиники для лечения больных коронавирусом в Чите в очереди на компьютерную томографию.

По данным пресс-службы ведомства, проверка пройдёт совместно с органами прокуратуры, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что 6 ноября в Чите мужчина умер, не дождавшись очереди на КТ. Местный Минздрав подтвердил эту информацию, отметив, что это уже не первый сбой в работе клиники.

Специалисты Минздрава запросили первичную медицинскую документацию скончавшегося пациента, — сообщил представитель ведомства ИА «Чита.ру».

На неполадки в работе клиники, открытой на базе клинического медцентра, пациенты жаловались во время планового обхода учреждения первым вице-премьером краевого правительства Андреем Гурулевым. В частности, они указали на длительные задержки передачи результатов анализов и большие очереди.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова раскритиковала врачей за переполненные стационары и рост числа заболевших коронавирусом в регионе. Недовольство чиновницы также вызвала работа местного Минздрава, который, по её словам, не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения».