Росздравнадзор проведёт проверку после гибели пациента в очереди на КТ

На неполадки в работе клиники, открытой на базе клинического медцентра, пациенты жаловались во время планового обхода учреждения первым вице-премьером краевого правительства Андреем Гурулевым. В частности, они указали на длительные задержки передачи результатов анализов и большие очереди.
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова раскритиковала врачей за переполненные стационары и рост числа заболевших коронавирусом в регионе. Недовольство чиновницы также вызвала работа местного Минздрава, который, по её словам, не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения».