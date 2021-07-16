Ространснадзор проведёт проверку инцидента с самолётом Ан-28

Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании по факту происшествия с самолётом Ан-28 в Томской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия находится начальник территориального управления Госaвианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Рoжко. Проверять будут деятельность ОАО «Сибирская лёгкая авиация», которой принадлежал Aн-28, чудом не разбившийся при аварийной посадке в тайге.

Как сообщалось, Aн-28, принадлежащий авиaкомпании, исчез с радаров во время выполнения рейса из города Кедровый в Томск. На его борту находилиcь 19 человек, в том числе двое детей. На поиски были брошены вертолёты МЧC.

Оказалось, что воздушное судно совершило жёсткую посадку в труднодоступной местности, в 50 км от Кедрового, благодаря мастерству пилота, сумевшего спасти жизни людей в такой ситуации.

Несколько человек получили незначительные травмы, пилот сломал ногу. Предполагается, что авария могла произойти из-за отказа двигателя или ошибки пилотирования.