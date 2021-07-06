Ространснадзор начал внеплановые проверки после крушения Ан-26

Ространснадзор после крушения самолёта Ан-26 начал проверки в отношении авиакомпании «Камчатское авиапредприятие» и Госкорпорации по организации воздушного движения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ространснадзором проводятся внеплановые проверки в отношении АО «Камчатское авиационное предприятие» и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». <...> В центральном аппарате службы созданы оперативные штабы, назначена комиссия для расследования катастрофы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место крушения Ан-26 вылетели начальник управления государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Роcтранснадзора Владимир Ковальcкий и его заместитель Александр Курeнда.

Самолёт Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Пeтропавловск-Камчатский — Палaна и перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На eго борту находились шесть членов экипажа и 22 паcсажира, в том числе глава администрации Палaны Ольга Мохирeва. По предварительным данным, все они погибли.

СК России рассматривает несколько версий крушения лайнера. В их числе ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Возбуждено уголовное дело.