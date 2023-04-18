Ростовского депутата обвинили в избиении директора строительной фирмы SHOT: ростовского депутата Пятибратова обвинили в избиении директора строительной компании

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Петр Пятибратов

Telegram-канал SHOT сообщил, что депутат гордумы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов избил директора строительной компании и забрал у него два смартфона. Депутат свою вину отрицает, заявив, что директор был неадекватен, а телефон потерял сам.

SHOT пишет, что потерпевший начальник ООО «Спецдорстрой» Степан Щедров уже получал угрозы от депутата, который приехал на стройку между селами Покровское и Троицкое с группой своих людей и стал избивать работников компании. Канал указывает, что Щедров начал снимать происходящее на камеру смартфона: депутат с сообщниками набросились на него и отобрали два телефона Xiaomi, подчеркивает источник. Директор компании получил черепно-мозговую травму.

Канал также привел версию депутата, который заявил, что компания «Спецдорстрой» занималась установкой дюкера, предварительно взяв за это аванс. Как пишет SHOT, стройфирма не уложилась в сроки и было решено поменять подрядчика, но Щедров с этим решением не согласился и отказался впускать на стройплощадку другого подрядчика, из-за чего были вызваны полицейские. Пятибратов заявил, что Щедров был в неадекватном состоянии, а свой телефон потерял сам, заявив полицейским, что смартфон был украден.

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