Ростовского чиновника с большим стажем задержали за растрату Глава ФГБУ «Россельхозцентр» в Ростове задержан по делу о растрате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовские правоохранительные органы задержали руководителя ФГБУ «Россельхозцентр» Геннадия Урбана, ранее возглавлявшего региональное Министерство природных ресурсов и экологии, сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на УФСБ по Ростовской области. По данным издания, чиновник стал фигурантом уголовного дела о растрате 11 млн рублей, задержан также его заместитель Асмик Маркарян.

Оперативники ФСБ установили, что Геннадий Урбан и Асмик Маркарян с 2000 по 2024 год путем заключения фиктивных договоров на обслуживание объектов ФГБУ похитили бюджетные средства в размере 11 млн рублей, — говорится в сообщении.

Урбан долгое время работал на руководящих постах: в 2014 году он возглавил Минприроды региона, до этого 15 лет трудился на должности заместителя министра областного Минсельхозпрода, а также руководил советом Ростовского облпотребсоюза. Был он и начальником департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу.

Ранее экс-руководители Кроноцкого заповедника на Камчатке были признаны виновными по делу о растрате 450 млн рублей, они получили сроки в размере от 2,5 до 4,5 года. У трех подсудимых срок условный, максимальное наказание с отбыванием в колонии общего режима получил только Руслан Ошуров. Средства были выделены на ликвидацию накопленного экологического ущерба на заповедных территориях.