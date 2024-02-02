Ростовский суд вынес приговор экс-главе тюремной больницы Суд дал экс-главе тюремной больницы Ростова-на-Дону Мкртчяну два года колонии

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Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего начальника местной тюремной больницы Тиграна Мкртчяна к двум годам лишения свободы, он признан виновным в халатности, из-за которой скончался осужденный, сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Постановлен приговор <...> в отношении Мкртчяна Тиграна Рубеновича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ, с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — говорится в заявлении представителя суда.

Он добавил, что в феврале 2020 года Мкртчян при оказании помощи одному из осужденных допустил халатность «вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе». Это повлекло за собой смерть пациента.

Адвокат потерпевшей стороны Алексей Аванесян рассказал РИА Новости, что Мкртчян обвинялся в связи со смертью Дмитрия Бакшеева, осужденного по делу «краснодарских каннибалов». Бакшеев умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону в феврале 2020 года, он проходил там лечение от туберкулеза и диабета.

Дмитрий Бакшеев в 2019 году был приговорен судом Краснодара к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за убийство женщины и надругательство над ее телом. Его жену также приговорили к 10 годам заключения за подстрекательство супруга к убийству.

30 января суд Ростова-на-Дону признал бывших руководителей и врача Межобластной туберкулезной больницы № 19 ФСИН виновными в превышении полномочий. Они истязали заключенных, минимум двое скончались. По данным СМИ, показания дали десятки человек, пострадавшими признаны более 40 заключенных. В результате бывший начальник по безопасности и оперативной работе больницы Александр Лях отправится в колонию на семь с половиной лет. Начальник психиатрического отделения Дарья Позднякова проведет шесть лет в колонии, а психиатр Анастасия Поторочина — пять.