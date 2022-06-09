Ростовский суд арестовал террориста из организации «Хизб ут-Тахрир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал члена террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Хайдарали Ашурова, пишет ТАСС. Представители объединенной пресс-службы судов Ростовской области уточнили, что террорист отправился под стражу на один месяц и 30 суток.

Избрана мера пресечения на один месяц 30 суток, то есть по 06.08.22 включительно, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ нейтрализовала 13 экстремистов в Ростове-на-Дону. Они принадлежали к ячейке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», пятеро из них занимались вербовкой и распространением на территории России идеологии запрещенной ячейки. По словам одного из фигурантов, ранее он привлекался к ответственности за принадлежность к группировке и деятельность в ней: тогда мужчина был осужден на восемь лет.

До этого ФСБ пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки под Владимиром. Трое выходцев из одной из республик Центрально-Азиатского региона организовали сообщества в интернете, в которых призывали к терроризму. Экстремиcты были сторонниками «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террориcтической, деятельность запрещена), а их лидер размещал в соцсетях материалы, пропагандирующие идеологию террориcтов.