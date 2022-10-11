Ростовский губернатор сообщил о новом мобилизационном задании Глава Ростовской области Голубев: регион приступил к выполнению нового мобилизационного задания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область получила и уже начала выполнять новое мобилизационное задание, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев. О выполнении плана по частичной мобилизации власти региона отчитались в первых числах октября.

Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии, — написал Голубев.

Он добавил, что соблюдение всех процедур будут контролировать представители областной и военной прокуратур, которые включены в состав комиссии. Других подробностей глава области не привел.

Ранее сообщалось, что о выполнении планов в рамках частичной мобилизации объявили 36 российских регионов. При этом на правительственном портале «Объясняем.рф» подчеркнули, что мобилизация завершается только по решению президента Владимира Путина.

Сколько точно россиян планируется призвать в рамках мобилизации, неизвестно: эта информация засекречена. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что всего власти собираются мобилизовать 300 тысяч человек, но «не единоразово, а планово».