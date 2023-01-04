Ростовский губернатор раскрыл детали взрывов в регионе Ростовский губернатор Голубев подтвердил срабатывание ПВО в области

Фото: kremlin

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт работы ПВО в регионе 3 января. В своем Telegram-канале он написал, что в небе над селом Султан-Салы к северу от Ростова-на-Дону был обнаружен неопознанный объект, который ликвидировали. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан-Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации. Настоятельно прошу всех сохранять спокойствие. Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны, — заявил Голубев.

При этом военкор Андрей Руденко накануне сообщал, что в Ростовской области было слышно около четырех взрывов. Минобороны России эту информацию не подтверждает.

Утром 4 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы противовоздушной обороны в Севастополе сбили два беспилотника вблизи аэропорта Бельбек. По его словам, все службы в городе продолжают работать в привычном режиме.

Вечером 2 января губернатор Севастополя рассказал, что в городе сработала система ПВО. Он добавил, что над морем, по предварительным данным, был сбит беспилотник. Позднее он написал, что системы ПВО сбили второй беспилотник над морем.