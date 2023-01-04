Ростовский губернатор призвал не паниковать из-за сообщений о взрывах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал местных жителей не поддаваться панике из-за сообщений о взрывах в регионе. В своем Telegram-канале он написал, что ситуация в области находится под контролем. Ранее о взрывах и работе ПВО в Ростовской области сообщил военкор Андрей Руденко.

Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике, — заявил Голубев.

Утром 4 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы противовоздушной обороны в Севастополе сбили два беспилотника вблизи аэропорта Бельбек. По его словам, все службы в городе продолжают работать в привычном режиме.

Вечером 2 января губернатор Севастополя сообщил, что в городе сработала система ПВО. Он добавил, что над морем, по предварительным данным, был сбит беспилотник. Позднее он написал, что системы ПВО сбили второй беспилотник над морем. Развожаев добавил, что российские военные продолжают отбивать атаку. Он призвал жителей города сохранять спокойствие.