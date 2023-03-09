KP.RU: ростовский депутат убил мужа любовницы и подбросил ему наркотики

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат из Ростова-на-Дону подозревается в убийстве мужа любовницы. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый подбросил убитому наркотики в салон машины, пытаясь инсценировать разборки с бандитами, сообщает «КП – Ростов-на-Дону». В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В марте он предстанет перед судом присяжных.

Как уточняет издание, односельчане убитого не верили в версию с нападением бандитов, так как, по их словам, мужчина был примерным семьянином, воспитывал вместе с женой двух дочерей и имел множество увлечений. Его характеризовали как позитивного и неконфликтного человека. Ситуация прояснилась, когда на допрос вызвали депутата и владельца производства строительных материалов, где работала жена убитого.

Депутат рассказал, что состоял в отношениях с девушкой, хотя та первое время отрицала их запретную связь. Любовники несколько раз меняли свои показания, но один раз подозреваемый признался, что угрожал убить мужа возлюбленной. Позже следователи обнаружили на пакете с запрещенными веществами, подброшенными в салон автомобиля, отпечатки пальцев депутата, а на пуховике – следы от пороха. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Житель Новокузнецка ранее, узнав об измене возлюбленной, выстрелил в ее мать, а потом взорвал в ее квартире гранату. Сам 65-летний мужчина погиб, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.