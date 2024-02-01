Ростовский блогер предстанет перед судом за видео с крестом

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В Ростовской области перед судом предстанет 34-летний блогер из Волгодонска за видео с крестом, пишет «КП — Ростов-на-Дону». Его обвиняют в оскорблении чувств верующих. Скандал разгорелся в октябре 2023 года, когда мужчина опубликовал в социальных сетях видео, на котором раскачивается на деревянной конструкции, напоминающей крест.

Как уточняет издание, съемки проходили 24 октября в одном из популярных ростовских ресторанов. Блогера привязали к конструкции и с помощью веревки подвесили в воздухе. После этого мужчина начал раскачиваться на «кресте».

После публикации видео блогера начали критиковать. В ответ он удалил ролик и объяснил, что не хотел никого обидеть. Тем не менее зрители успели обратиться в полицию. По версии следствия, мужчина осознавал, что крест является религиозным символом, и своими действиями выразил неуважение к верующим. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Первое заседание по делу состоится в Волгодонске 13 февраля.

Ранее стало известно, что блогеру может грозить до года лишения свободы. Следователи констатировали, что опубликованное видео с распятием оскорбляет религиозные чувства верующих христианских конфессий. На мужчину завели дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания».