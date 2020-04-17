Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Татарстане в соцсетях поднялся шум из-за снижения зарплат врачей. Как пишет inkazan.ru, оклад был поднят, однако надбавки исчезли, что существенно снизило общую сумму. В итоге обещанные надбавки к зарплате врачам выплатили только после общественного резонанса.
Башкирия
В Башкирии духовенство разделилось на два лагеря. Как пишет mkset.ru, после требований властей региона о временном закрытии мечетей и церквей некоторые уфимские священники разделили позицию движения «Сорок сороков» и назвали такие действия «циничным неуважением к православной вере». Манифест движения они распространяют среди своих прихожан, вопреки общей позиции местной епархии об ограничении общения с верующими и ввода причащения из индивидуального инвентаря.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде умерших от коронавируса жителей привозят в крематорий в закрытых гробах. Об этом журналистам newsnn.ru рассказал директор местного крематория. На самой кремации родственники чаще всего не присутствуют из-за карантина. При этом сама процедура проходит без очереди, тело умершего отправляют в печь сразу по прибытии.
Удмуртия
В Удмуртии власти закрыли храмы для пасхальных служб и пообещали применять к нарушителям административную ответственность, пишет udm-info.ru. Отмечается, что местная епархия до последнего отказывалась выполнять противовирусные рекомендации и призывала верующих посещать храмы. Точкой кипения стало столпотворение на Вербное воскресенье в Ижевске, когда прихожане отказались использовать маски, переданные им полицией.
Ростовская область
Ростовские юристы назвали незаконным привлечение здоровых людей по статье 6.3 КоАП РФ, пишет rostovgazeta.ru. Штрафы по ней составляют от 15 до 40 тысяч рублей, однако под санкции должны попадать только люди, у которых имеется подозрение на коронавирус. По мнению юристов, здоровые люди должны обжаловать такие штрафы в суде.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Приморье
Правительство Приморья ведёт переговоры с властями Китая о возобновление грузоперевозок через автомобильные пункты. Как пишет vostokmedia.com, километровые пробки из большегрузов стоят уже несколько дней из-за ужесточения пропускного режима провинцией Хэйлунцзян. Так, за день границу пересекли только 15 машин из 100.
Омская область
Омская филармония из дома сыграла опенинг «Игры престолов». Как сообщает издание gorod55.ru, знаменитый трек Рамина Джавади из заставки популярного сериала разбили на партии, и каждый из музыкантов сыграл свою, записав это на видео. Такой формат филармония выпускает в рамках проекта #ФилармонияДома в рубрике «По заявкам» от подписчиков.
Оренбургская область
В Оренбурге к Пасхе будут продавать уже освящённые куличи. Как сообщает издание 56orb.ru, производство куличей идёт на хлебокомбинате, а освящение проводится в храме преподобного Алексия. Текущие санитарные условия не позволяют освящать традиционную пасхальную выпечку непосредственно в храмах.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Карелия
Жителям Карелии с признаками ОРВИ запретили посещать поликлиники. Как сообщает karelinform.ru, это снизит риски заражения, в том числе коронавирусом, так как у этих заболеваний схожие симптомы. Теперь все вызовы врачей, связанные с ОРВИ и гриппом, будут обслуживаться на дому.
Тюменская область
Во время самоизоляции тюменцы стали чаще травмироваться дома. Как сообщает издание nashgorod.ru, жители региона падают с табуреток и диванов, запинаются о пороги и друг друга. В больницы каждый день обращаются больше 400 человек с бытовыми травмами.
Хабаровский край
Зоозащитники требуют прекратить золотодобычу в верховьях реки Дурмин, где поселились 22 амурских тигра. Как сообщает transsibinfo.com, открытые карьеры, вырубка леса, прокладка дорог и браконьерство уничтожат популяцию тигров. По словам активистов, уходить животным некуда. Из-за массовых рубок количество пригодных местообитаний значительно уменьшилось.
Ставропольский край
В Пятигорске будут судить чиновника, который мешал реконструкции кинотеатра, пишет newstracker.ru. По данным следствия, к начальнику управления градостроительства Пятигорска обратился подрядчик, занимавшийся капитальным ремонтом кинотеатра «Космос», чтобы продлить разрешение на проведение работ. Чиновник отказался продлевать разрешение из-за того, что срок реконструкции по инвестиционному проекту уже завершился. Однако по Гражданскому кодексу РФ такого основания для отказа нет.
Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Челябинская область
Челябинск устанавливает антирекорд по индексу самоизоляции, сообщает kursdela.biz. Индекс самоизоляции в городе упал до отметки 1,9 балла. Сообщается, что местные власти разрешили работать многим предприятиям, а также салонам красоты и автомойкам.
ХМАО
В Сургуте проверяют агентство праздников, устроившее вечеринку в разгар пандемии. Об этом сообщает muksun.fm. Видео в Сеть выложила одна из участниц мероприятия. Полицейские уже установили личности всех участников офисной вечеринки. Сейчас стражи правопорядка выясняют все обстоятельства инцидента.
Волгоградская область
В Волгограде управляющую компанию наказали за 16 лифтов с истёкшим сроком службы, сообщает портал novostivolgograda.ru. Управляющая компания «Жилкомсервис» продолжала эксплуатировать в многоквартирных домах 16 лифтов, у которых истёк срок службы, без проведения оценки их безопасности.
Свердловская область
В Екатеринбурге перед судом предстанет бывшая начальница одного из отделов межрайонной налоговой инспекции. Она обвиняется во взяточничестве, пишет tagilcity.ru. Сумма полученных средств составляет 600 тысяч рублей. Средства были переданы директором трёх юридических лиц. В обмен начальница не должна была включать предприятия в план выездных налоговых проверок.