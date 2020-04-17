Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане в соцсетях поднялся шум из-за снижения зарплат врачей. Как пишет inkazan.ru , оклад был поднят, однако надбавки исчезли, что существенно снизило общую сумму. В итоге обещанные надбавки к зарплате врачам выплатили только после общественного резонанса.

Башкирия

В Башкирии духовенство разделилось на два лагеря. Как пишет mkset.ru , после требований властей региона о временном закрытии мечетей и церквей некоторые уфимские священники разделили позицию движения «Сорок сороков» и назвали такие действия «циничным неуважением к православной вере». Манифест движения они распространяют среди своих прихожан, вопреки общей позиции местной епархии об ограничении общения с верующими и ввода причащения из индивидуального инвентаря.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде умерших от коронавируса жителей привозят в крематорий в закрытых гробах. Об этом журналистам newsnn.ru рассказал директор местного крематория. На самой кремации родственники чаще всего не присутствуют из-за карантина. При этом сама процедура проходит без очереди, тело умершего отправляют в печь сразу по прибытии.

Удмуртия

В Удмуртии власти закрыли храмы для пасхальных служб и пообещали применять к нарушителям административную ответственность, пишет udm-info.ru . Отмечается, что местная епархия до последнего отказывалась выполнять противовирусные рекомендации и призывала верующих посещать храмы. Точкой кипения стало столпотворение на Вербное воскресенье в Ижевске, когда прихожане отказались использовать маски, переданные им полицией.

Ростовская область

Ростовские юристы назвали незаконным привлечение здоровых людей по статье 6.3 КоАП РФ, пишет rostovgazeta.ru . Штрафы по ней составляют от 15 до 40 тысяч рублей, однако под санкции должны попадать только люди, у которых имеется подозрение на коронавирус. По мнению юристов, здоровые люди должны обжаловать такие штрафы в суде.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморье

Правительство Приморья ведёт переговоры с властями Китая о возобновление грузоперевозок через автомобильные пункты. Как пишет vostokmedia.com , километровые пробки из большегрузов стоят уже несколько дней из-за ужесточения пропускного режима провинцией Хэйлунцзян. Так, за день границу пересекли только 15 машин из 100.

Омская область

Омская филармония из дома сыграла опенинг «Игры престолов». Как сообщает издание gorod55.ru , знаменитый трек Рамина Джавади из заставки популярного сериала разбили на партии, и каждый из музыкантов сыграл свою, записав это на видео. Такой формат филармония выпускает в рамках проекта #ФилармонияДома в рубрике «По заявкам» от подписчиков.

Оренбургская область

В Оренбурге к Пасхе будут продавать уже освящённые куличи. Как сообщает издание 56orb.ru , производство куличей идёт на хлебокомбинате, а освящение проводится в храме преподобного Алексия. Текущие санитарные условия не позволяют освящать традиционную пасхальную выпечку непосредственно в храмах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Жителям Карелии с признаками ОРВИ запретили посещать поликлиники. Как сообщает karelinform.ru , это снизит риски заражения, в том числе коронавирусом, так как у этих заболеваний схожие симптомы. Теперь все вызовы врачей, связанные с ОРВИ и гриппом, будут обслуживаться на дому.

Тюменская область

Во время самоизоляции тюменцы стали чаще травмироваться дома. Как сообщает издание nashgorod.ru , жители региона падают с табуреток и диванов, запинаются о пороги и друг друга. В больницы каждый день обращаются больше 400 человек с бытовыми травмами.

Хабаровский край

Зоозащитники требуют прекратить золотодобычу в верховьях реки Дурмин, где поселились 22 амурских тигра. Как сообщает transsibinfo.com , открытые карьеры, вырубка леса, прокладка дорог и браконьерство уничтожат популяцию тигров. По словам активистов, уходить животным некуда. Из-за массовых рубок количество пригодных местообитаний значительно уменьшилось.

Ставропольский край

В Пятигорске будут судить чиновника, который мешал реконструкции кинотеатра, пишет newstracker.ru . По данным следствия, к начальнику управления градостроительства Пятигорска обратился подрядчик, занимавшийся капитальным ремонтом кинотеатра «Космос», чтобы продлить разрешение на проведение работ. Чиновник отказался продлевать разрешение из-за того, что срок реконструкции по инвестиционному проекту уже завершился. Однако по Гражданскому кодексу РФ такого основания для отказа нет.

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Челябинская область

Челябинск устанавливает антирекорд по индексу самоизоляции, сообщает kursdela.biz . Индекс самоизоляции в городе упал до отметки 1,9 балла. Сообщается, что местные власти разрешили работать многим предприятиям, а также салонам красоты и автомойкам.

ХМАО

В Сургуте проверяют агентство праздников, устроившее вечеринку в разгар пандемии. Об этом сообщает muksun.fm . Видео в Сеть выложила одна из участниц мероприятия. Полицейские уже установили личности всех участников офисной вечеринки. Сейчас стражи правопорядка выясняют все обстоятельства инцидента.

Волгоградская область

В Волгограде управляющую компанию наказали за 16 лифтов с истёкшим сроком службы, сообщает портал novostivolgograda.ru . Управляющая компания «Жилкомсервис» продолжала эксплуатировать в многоквартирных домах 16 лифтов, у которых истёк срок службы, без проведения оценки их безопасности.

Свердловская область