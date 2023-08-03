Ростовские врачи спасли кондитеру кисть, отрубленную гильотиной В Ростове-на-Дону хирурги спасли женщине-кондитеру отрубленную гильотиной кисть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи больницы в Ростове-на-Дону спасли 38-летнюю женщину-кондитера, которая получила серьезную травму на производстве, сообщает «КП — Ростов-на-Дону». По информации издания, кисть руки работницы отрубила гильотина конвейера для теста.

Женщина рассказала изданию, что в тот момент поправляла тесто на поточной линии, когда внезапно сработала гильотина, которая режет тесто, хотя сработать она была не должна.

Нож гильотины перерубил мне кисть — ткани, мышцы. Это был шок. Я уже даже не помню, что от нее осталось, и как все держалось на лоскутах кожи. Я стала терять сознание, — рассказала кондитер.

Сотрудники женщины вызвали скорую. Пострадавшую доставили в Городскую больницу скорой медицинской помощи, где хирурги-травматологи сделали пациентке сложнейшую операцию: под микроскопом сшили вены, сухожилия, синтезировали раздробленные кости. Спустя несколько часов врачи отметили, что пальцы у женщины теплые, а это значит, что кровоток восстановлен.

По словам хирурга-травматолога Станислава Ткаченко, прогноз на восстановление пациентки благоприятный, однако потребуется еще длительный период реабилитации и специальной гимнастики для восстановления функций пострадавшей кисти.

Пострадавшую уже выписали из больницы. При этом, как сообщает издание, женщина уже может шевелить пальцами на спасенной руке.

Ранее падение с электросамоката 21-летнего жителя Новороссийска закончилось для него разрывом почки. Врачам пришлось удалить травмированный внутренний орган, поскольку восстановить его после падения было уже невозможно.