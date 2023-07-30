При падении БПЛА в Ростовской области никто не пострадал Глава района Даниленко: при падении беспилотника на хуторе Дарагановка никто не пострадал

Фото: t.me/danilenko_vf

Раненых и погибших в результате падения беспилотника на хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области нет, сообщил глава районной администрации Василий Даниленко в своем Telegram-канале. По его словам, повреждены автомобиль, крыша частного дома и хозяйственные постройки.

Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил о падении в Дарагановке беспилотного летательного аппарата. По его словам, принадлежность беспилотника устанавливается. Даниленко отметил, что БПЛА упал около 21:00. На месте работают представители Минобороны, УПЧС Неклиновского района и службы жизнеобеспечения.

К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки, — подчеркнул глава районной администрации.

ВСУ дважды пытались атаковать объекты в Ростовской области, используя переоборудованные под ударный вариант ракеты комплекса С-200. Первый снаряд сбили над Таганрогом. Его обломки упали на территории города. Десять человек пришлось госпитализировать. Вторую ракету удалось перехватить около Азова. Обломки упали в безлюдной местности за пределами города.

Ранее сообщалось, что 28 июля сильный взрыв прогремел в центре Таганрога недалеко от аквапарка «Лазурный». В домах поблизости выбило стекла. К месту происшествия выдвинулись экстренные службы.