Ростовские пограничники спасли краснокнижную рыбу на 7 млн рублей

Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области

Ростовские пограничники изъяли у браконьеров краснокнижной рыбы почти на семь миллионов рублей, сообщает издание «Таганрогская правда» со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ России. Как отмечается, операция по удалению браконьерских сетей силовики провели в акватории Таганрогского залива.

Всего из воды изъяли 68 сетей общей длиной 1760 метров, говорится в сообщении. В них находились 21 особь русского осетра, три севрюги и две стерляди. Рыбу выпустили в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что пограничники арестовали двух человек, которые незаконно добыли краснокнижную калугу более чем на 37 млн рублей. При них было обнаружено 98 особей рыбы. 37 из них признаны специалистом-ихтиологом жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания. По месту жительства браконьеров нашли фрагменты калуги весом 400 килограммов. Задержание произошло в Охинском районе на севере Сахалина.

До этого депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова приговорили к 4,5 года колонии за соучастие в контрабанде живого краба и уклонение от таможенных платежей. Он входил в состав организованной группы, которая с 2014 по 2019 год поставляла контрабандным путем живого краба в Японию, Китай и Южную Корею. Всего таким образом была перевезена 3391 тонна на 2,6 млрд рублей.