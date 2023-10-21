Ростовчанин расстрелял из автомата вывеску шиномонтажки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Ростова-на-Дону изрешетил вывеску шиномонтажки в Западном районе города, сообщил Telegram-канал Don Mash. Мужчина расстрелял ее из автомата, похожего на АКС-74. Его мотивы неизвестны.

По информации канала, ростовец подъехал к шиномонтажке на черном «Лансере». Сначала он кричал что-то невнятное, а потом достал автомат. Теперь его разыскивает полиция, которая хочет выяснить причины произошедшего.

В Санкт-Петербурге тем временем был задержан житель Крыма, устроивший стрельбу в баре на улице Марата. Мужчина отказался оплачивать счет, после чего открыл огонь по девушке-бармену. Он использовал аэрозольный пистолет «Добрыня». Нападавший промахнулся, поэтому девушка не пострадала.

Подоспевшие на место происшествия сотрудники полиции разоружили дебошира и доставили его в местное отделение полиции. Ему предъявили обвинения в хулиганстве.

Также сообщалось о погоне со стрельбой в Екатеринбурге. Порядка 15 экипажей ДПС пытались поймать лихача. Для этого им пришлось открыть огонь по колесам. Примечательно, что нарушитель был в полуголом виде. Он признался, что попал в такую нелепую ситуацию «по своей дурости».