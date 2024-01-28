Рецидивист прописался в квартире ростовчанки и начал истязать ее собаку В Ростове задержали напавшего на бывшую сожительницу живодера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове мужчина напал на свою экс-партнершу, которая прописала его в своей квартире, сообщает Telegram-канал Don Mash. До этого девушка оставила жилье из-за постоянных побоев и алкоголизма сожителя, но вернулась, потому что мужчина прислал ей видео, на котором видно, как он подвешивает на удавке ее щенка.

Когда девушка встретилась с бывшим возлюбленным, он начал угрожать ей ножом. Девушку защищал некий мужчина, пытавшийся успокоить живодера.

Известно, что ранее живодер был судим по статьям об изнасиловании и разбое. Девушка тщетно пыталась выселить его со своей жилплощади. Уточняется, что с собакой, над которой издевался задержанный, все в порядке.

Ранее житель Санкт-Петербурга убил собаку своей сожительницы в состоянии алкогольного опьянения. Он всадил нож в сердце питомца. Хозяйка собаки по кличке Джек утверждает, что она попыталась спасти животное и отнесла его в ветеринарную клинику поселка Шушары, однако специалистам оставалось лишь констатировать его смерть.

Предполагается, что мотивом для убийства послужила ревность.Хозяйка питомца утверждает, что она прожила вместе с 42-летним мужчиной 13 лет. В последний месяц между ними возникали ссоры, однако ничего не предвещало убийства общего питомца.