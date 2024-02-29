Ростовчанка больше года прожила с зацементированным телом сына в квартире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Зверево Ростовской области местная жительница больше года жила с зацементированным телом 30-летнего сына и месяц с телом умершего мужа, сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник. Когда сын скончался, родители решили не хоронить его, а устроили в спальне подобие саркофага и зацементировали труп, отмечает собеседник издания. Молодого человека никто не искал: он работал вахтами, а приятелей у него не было.

В дальней комнате, вероятно в спальне, они организовали подобие саркофага. Тело умершего человека облили хлоркой и зацементировали, — отметил источник.

Известно, что семья злоупотребляла алкоголем. После смерти сына родители продолжали пить, а женщина осталась работать в библиотеке. Около месяца назад скончался ее муж, которого супруга не стала хоронить: тело осталось на том месте, где мужчина умер. Когда соседи начали чувствовать неприятный запах, они обратились в полицию.

Когда на место пришли правоохранители, хозяйки не было дома. Поэтому дверь в квартиру выломали, а там обнаружили мертвого мужчину и подозрительное нагромождение застывшего бетонного раствора, — рассказывает источник издания.

Правоохранителям предстоит выяснить, точно ли забетонированное тело принадлежит сыну женщины. Также планируется проверить хозяйку квартиры на наличие ментальных расстройств.

Мумию пожилого мужчины ранее обнаружили после прорыва трубы в жилом доме в Санкт-Петербурге. Хозяин квартиры умер еще семь лет назад, однако двери были крепко закрыты, поэтому соседи не почувствовали исходящий из жилища запах и не узнали, что он мертв.