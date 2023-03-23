Ростовчанка спрятала труп новорожденной дочери в кладовке у подруги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Батайска Ростовской области родила в гостях у подруг двойню — сына и дочь. Девочка, по ее словам, родилась мертвой. Труп новорожденной мать спрятала в кладовке, после чего уехала. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в областной прокуратуре.

Обвиняемую приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — отметили в ведомстве.

В день родов ростовчанка в состоянии алкогольного опьянения приехала к своим приятельницам и убедила их не вызывать скорую. Подругам женщина объяснила, что у нее уже есть опыт, так как она является матерью пятерых детей. По словам обвиняемой, дочь родилась мертвой, тогда она решила спрятать тело в кладовке, а потом забрать, чтобы похоронить. Правда, найти денег на похороны у нее так и не вышло, поэтому приятельница просто перенесла тело в подвал, а через несколько дней о произошедшем узнали правоохранители.

Весь период беременности ростовчанка не вставала на учет, а также не делала УЗИ, поэтому не знала, что у нее родится двойня. Кроме того, женщина не прекращала употреблять наркотики и алкоголь.

34-летняя женщина до этого пять раз становилась матерью, но жизнью детей не интересовалась. От первого мужа она родила двоих сыновей и дочь, мальчики остались с отцом, а девочку забрала бабушка. Десятилетнюю дочь от второго брака мать тоже оставила на воспитание отцу, а пятый ребенок попал в детский дом, о его судьбе женщина ничего не знает.

После смерти младенца суд возбудил уголовное дело. Экспертиза установила, что новорожденная умерла из-за отравления наркотиками. В крови погибшей также обнаружили алкоголь.

В селе Урожайное Алтайского края местная жительница ранее сожгла полуторогодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына. По предварительным данным, женщина привезла детей к складским помещениям, где облила девочку горючей жидкостью и подожгла, после чего скрылась с места преступления.