Ростовчанка дала отпор напавшему на нее мужчине и избила его пирожным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Каменск-Шахтинского в Ростовской области дала отпор напавшему на нее в подъезде мужчине, избив его телефоном и пирожным, которое она купила в кондитерской. Пострадавшая рассказала «КП — Ростов-на-Дону», что злоумышленник зашел за ней после того, как она открыла дверь.

Женщина отметила, что не придала этому значения, так как в это время разговаривала с отцом по телефону, хоть и обратила внимание на незнакомца. В подъезде мужчина схватил ее за волосы и попытался залезть под юбку. Женщина отметила, что сначала впала в ступор, после чего начала избивать нападавшего.

Не помню, куда наносила удары. Все произошло мгновенно. Я была на каком-то адреналине. Он стал убегать, а я помчалась следом. В голове была только одна мысль: «Надо его наказать», — рассказала ростовчанка.

Догнать нападавшего у женщины не получилось, ему удалось скрыться во дворах. Пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего проводиться проверка.

Сотрудники полиции в городе Всеволожске Ленинградской области ранее задержали мужчину, который подозревается в домогательствах к девушкам в лифтах одного из жилых комплексов. Об инцидентах стало известно благодаря видео с камер, которые были опубликованы в социальных сетях.