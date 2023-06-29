Ростовчанину грозит срок за убийство соседа из-за громкой музыки Жителю Ростовской области грозит до 20 лет за убийство соседа, громко слушавшего музыку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Шахтах Ростовской области расследуется уголовное дело по факту убийства. 29-летнему подозреваемому, снимавшему квартиру на Делегатской улице, грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Источник «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, что причиной убийства стала громкая музыка, которую включил в подъезде сосед задержанного.

По предварительным данным, 34-летний сосед подозреваемого переехал в Шахты из Красного Сулина. Он поселился вместе с сожительницей и ее 14-летней дочерью. В день трагедии убитый выпивал, из-за чего поругался с женщиной. Та выгнала его в подъезд, где мужчина начал шуметь и громко слушать музыку.

Подозреваемый вышел в подъезд и потребовал от соседа вести себя тише. Между ними возник конфликт. Мужчины вышли на улицу, где задержанный несколько раз ударил своего соседа ножом, один из ударов попал в сердце. Пострадавшего забрали медики, но спасти его не удалось: он умер в карете скорой помощи.

Подозреваемый попытался скрыться с места трагедии на машине, но через час сам явился в отдел полиции. При этом источник издания подчеркнул, что на допросе он отказался отвечать на вопросы якобы из-за плохого самочувствия. Задержанного отправили в следственный изолятор.

Житель Феодосии ранее застрелил из ружья соседку, с которой у него возник конфликт. Женщина высказала подозреваемому претензию из-за слишком громкой музыки, которую он слушал по ночам.