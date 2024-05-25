Ростовчанин ворвался в ТЦ и разнес топором игровой автомат Don Mash: в Ростове задержали мужчину, разбившего автомат с игрушками топором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Ростова-на-Дону ворвался в один из торговых центров города с топором и принялся крушить игровой автомат с игрушками, сообщает Telegram-канал Don Mash. Целью 52-летнего злоумышленника был главный приз в виде денег. Мужчине удалось разбить стекло аппарата, однако его содержимое он не получил из-за прибывших стражей порядка. Ростовчанина обезвредили и доставили в полицию.

В свою очередь aif.ru уточняет, что об инциденте сотрудникам полиции сообщила очевидица произошедшего. Мужчине удалось достать из автомата по меньшей мере шесть тысяч рублей. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее жительница Ржева в Тверской области разнесла топором витрины городского магазина, после чего кинула орудие в продавца. Инцидент попал на видео из помещения магазина. Пользователи соцсети, комментируя инцидент, заявляли, что раньше видели эту женщину и утверждали, что у нее могут быть проблемы с психикой.

В январе вооруженный топором российский турист проник в администрацию провинции Пхукет в Таиланде и устроил погром в офисе губернатора. Злоумышленник был задержан сотрудниками местной полиции, предполагалось, что он также страдает расстройством психики.