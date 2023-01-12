Ростовчанин сделал ледяную скульптуру из старого «Запорожца» Житель Ростова-на-Дону провел эксперимент, превратив старый «Запорожец» в ледяную скульптуру

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В Ростове-на-Дону местный житель Евгений Гурьев провел эксперимент, сделав из своего старого «Запорожца» ледяную скульптуру. В беседе с «КП — Ростов-на-Дону» владелец полувекового автомобиля рассказал, что потратил на это несколько часов. Вместе с машиной экспериментатор сделал каток прямо на пешеходной части дороги.

На все ушло часа четыре. Поливал дорогу и машину из шланга по очереди. Кстати, не так-то легко создать каток, — поделился Евгений.

С машины после заморозки свисали массивные сосульки, рассказал Гурьев. А вечером владелец «Запорожца» включил внутри автомобиля фонарики, и та начала мерцать голубым цветом. Правда, веселье продлилось недолго: с машины быстро отломили сосульки, а каток на дороге коммунальщики засыпали солью.

Обломали веселье. Но я не особо расстроился. Ведь экспериментировать можно в любое время года, главное — фантазия и желание, — не стал отчаиваться Евгений.

Это не первый эксперимент ростовчанина: до этого вместе с друзьями Гурьев установил рояль на крыше дома и скинул гирю на «Волгу», из которой после эксперимента они попытались сделать кабриолет.

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