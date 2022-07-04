Ростовчанин пытался вступить в украинский нацбат Суд Ростова-на-Дону арестовал пытавшегося вступить в украинский нацбатальон

Суд в Ростове-на-Дону арестовал создателя сети сообществ в соцсети «ВКонтакте», в которых героизировались нацистские преступники из числа казаков, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах области. Отмечается, что мужчина намеревался вступить в националистический батальон на Украине.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказали в агентстве.

Как отметил источник, мужчина является сторонником создания на территории Ростовской области независимой казачьей автономии, он также осуждал проведение специальной военной операции на Украине

Сотрудники ФСБ задержали в казанском аэропорту 28-летнего местного жителя, который планировал вступить в ряды интернационального легиона на Украине. В отношении казанца возбyдили уголовное дело по факту покушения на участие в незаконном вооруженном формировании. Сообщается, что мужчина был противником провeдения спецоперации на Украине. Он сам решил направиться туда и участвoвать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.