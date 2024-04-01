Ростовчанин продает танцующую под гармошку кошку за 29 млн рублей

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Житель Ростова-на-Дону решил продать свою кошку за 29 млн рублей. Мужчина разместил объявление на одной из интернет-площадок. Отмечается, что животное породы турецкая ангора умеет танцевать под гармошку.

Продаю, кошку, приучена к лотку, почти не мяукает. Все прививки есть, медпаспорт. Танцует под гармошку, — написал хозяин.

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