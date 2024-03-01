Ростовчанин предстанет перед судом за похищение людей 18 лет назад Мужчину засудят за похищение свидетелей в 2005 году в Ростовской области

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Житель Ростовской области предстанет перед судом за похищение, совершенное в 2005 году, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Там добавили, что мужчина увез двух свидетелей по уголовному делу на ферму и там три недели принуждал их к даче ложных показаний. Пострадавшим удалось сбежать и обратиться в полицию.

После совершения преступлений фигурант дела скрылся и был объявлен в розыск. В июле 2023 года его местонахождение было установлено, и он был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве.

Дело в отношении 39-летнего мужчины направлено в суд для рассмотрения. Ему вменяют похищение человека (статья 126 УК РФ), покушение на похищение человека и принуждение к даче показаний (статья 302 УК РФ).

Ранее стало известно, что житель Усолья-Сибирского Иркутской области пошел под суд за убийство коллеги ради 1,5 млн рублей. Мужчина также инсценировал исчезновение убитого, отправив сообщения его матери и работодателю об отъезде из города. Следователь-криминалист майор юстиции Сергей Тимофеев рассказал, что последний раз телефон мужчины был включен по дороге в Ангарск, при этом система биллинга указала, что рядом находился и подозреваемый.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 61-летнего экс-главаря банды и его сообщников, подозреваемых в убийстве двух подельников в 1997 году. Причиной убийства стала кража из общака.