Пенсионер отсудил у больницы компенсацию за потерю зрения Пенсионер из Ростова-на-Дону отсудил у больницы компенсацию за потерю зрения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ростовчанин отсудил 700 тысяч рублей у больницы, в которой мужчина ослеп. 66-летний пенсионер рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что был госпитализирован с ишемическим обострением болезни сердца. Ночью ему стало плохо, тогда мужчина вышел в коридор, чтобы позвать медсестру, но потерял сознание.



Вокруг начался какой-то ажиотаж. Мне хотели дать понюхать нашатырный спирт. Медсестра стала открывать флакон и тут нечаянно струя прыснула мне в левый глаз, — поделился мужчина.

Пенсионер почувствовал резкую боль, «словно кинжал вонзили». Медсестры промыли пациенту глаз, протерли ватным диском, смоченным в соде, но это не помогло. Из-за стресса обострились проблемы с сердцем. Пенсионера отправили в другую больницу, где ему диагностировали химический ожог левого глаза. Вернуть зрение уже не удастся, сам ростовчанин после произошедшего стал чувствовать себя еще хуже. Чтобы компенсировать свои страдания, пострадавший отправился в суд. Он хотел получить от больницы пять миллионов рублей, но требование удовлетворили частично. Пенсионер планирует обжаловать это решение в Ростовском областном суде.

Ранее жительнице подмосковного Видного, которая пострадала из-за неудачной операции в частной стоматологической клинике «ДентаВид», отказали в компенсации. В первой половине сентября женщина получила гематому при удалении «шестерки» у врача Георгия Абуашвили.