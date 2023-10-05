Ростовчанин получил почти 10 лет колонии за смертельное ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовский областной суд приговорил 38-летнего местного жителя к заключению в колонии строгого режима на срок 9 лет и 11 месяцев за совершение ДТП со смертельным исходом и побег с места происшествия, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в пресс-службе суда. В аварии погибли два человека, еще один — подросток — получил тяжелые травмы. Также мужчину обязали выплатить 2,5 млн рублей родственникам погибших и пострадавшего.

Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на трассе между Таганрогом и селом Николаевка. Мужчина ехал с друзьями в только что купленном им автомобиле «Фольксваген». В какой-то момент иномарка пошла на обгон и врезалась на встречной полосе в «Ладу». После этого водитель «Фольксвагена» вышел из авто и покинул место ДТП, не вызвав скорую и даже не поинтересовавшись состоянием пассажиров отечественной машины. Между тем, 22-летняя пассажирка последней от удара скончалась мгновенно, 30-летний водитель умер в больнице спустя сутки. Еще один пассажир «Лады» — 16-летний школьник — получил переломы руки, ноги, бедра и носа, а также повреждение почки.

Родственники погибших заявили в суде, что водитель «Фольксвагена» не попросил у них прощения и не предлагал компенсировать моральный вред, сообщил источник издания. По его словам, подсудимый лишь настаивал, что не убегал с места аварии.

Непонятно, на что он рассчитывал. Есть свидетели, которые видели, как после столкновения водитель, хромая, по полю побрел в сторону Таганрога. Там его и нашли спустя несколько дней после аварии, — рассказал источник.

В Неклиновском районном суде Ростовской области водителя признали виновным и приговорили к десяти годам лишения свободы, пишет издание. После поданной апелляции Ростовский областной суд оставил приговор практически без изменения, сократив его на один месяц.

Ранее в ДТП в подмосковной Балашихе погибли четыре человека. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.