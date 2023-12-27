Ростовчанин едва не потерял глаз из-за металлической щетки для болгарки

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Житель Ростова-на-Дону едва не потерял глаз, когда выполнял ремонтные работы по дому, пишет «КП-Ростов-на-Дону». Во время шлифовки от круглой щетки, вставленной в дисковую пилу, отлетел металлический элемент и застрял в глазу 41-летнего мужчины. Глаз пострадавшему спасли, врачи смогли извлечь инородное тело.

Делал дома ремонт. И проводил шлифовку круглой металлической щеткой, вставленной в дисковую пилу — болгарку. Вдруг металлический элемент щетины отскочил от болгарки и вонзился мне прямо в глаз, — рассказал сам пациент.

Мужчина приехал в круглосуточный глазной травмпункт городской больницы скорой медицинской помощи. Дежурный врач Александр Соболев провел операцию по удалению металлической щетины. После этого офтальмологи приступили к дальнейшему лечению. В настоящее время пациента выписали. Врачам удалось сохранить мужчине высокую остроту зрения.

В Ростове-на-Дону врачи ранее спасли 23-летнего пациента, у которого стремительно развивалась гангрена Фурнье. Как рассказал сам молодой человек, он проснулся от боли и дискомфорта в паху и увидел отек. Наутро ситуация продолжила усугубляться. Врачи экстренно прооперировали пациента.