Ростехнадзор оценил ситуацию на ЗАЭС Глава Ростехнадзора Трембицкий: ситуация на ЗАЭС напряженная, но решаемая

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Ситуация на Запорожской АЭС напряженная, но решаемая, заявил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий. Он также сообщил, что представители ведомства налаживают взаимодействие с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на станции, передает РИА Новости.

Сейчас мы налаживаем взаимодействие и взаимоотношения с теми четырьмя представителями МАГАТЭ, которые присутствуют по линии международного сообщества. Ситуация достаточно напряженная, но она решаемая, — сказал Трембицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ситуацию на ЗАЭС мог бы разрядить призыв МАГАТЭ к украинским властям прекратить обстрелы станции. По его мнению, это может заставить Киев усомниться в собственной безнаказанности.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь заявил, что в настоящее время сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что задача агентства состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности объекта.