Ростехнадзор нашёл нарушения на складе горючих материалов в Красноярске

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Енисейское управление Ростехнадзора проверило склад горюче-смазочных материалов на одном из предприятий Красноярска и выявило ряд нарушений.

Об этом сообщает «Прайм». Нарушения найдены на складе, принадлежащем компании «ПКФ Лагуна». В частности, перечень газоопасных работ не был согласован с аварийно-спасательной службой, не проводилась ревизия трубопроводов, а контроль над процессами налива, слива и перекачки горючих материалов не осуществлялся централизованно из пункта управления операторной.

Также нарушения обнаружены на насосной станции. Там отсутствует сигнализация, более того, для её установки нет технической возможности. Отсутствует опция дистанционного отключения насосов из операторной, не хватает средств автоматического контроля за загазованностью. Аварийной вентиляции также нет в наличии.

По итогам проверки в отношении юрлица применили меры административного воздействия, предусмотренные частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ. ООО «ПФК Лагуна» оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее в населённом пункте Абалаково в Енисейской районе Красноярского края произошёл разлив бензина. ЧП случилось на территории филиала компании «Красноярскнефтепродукт» во время перекачки из железнодорожной цистерны в резервуар. Согласно предварительной версии, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса. Площадь разлива составила 1000 квадратных метров. Всего на территории предприятия расположены 18 резервуаров объёмом 400 кубометров каждый. Следственный комитет РФ проведёт проверку по факту инцидента, передавал NEWS.ru.