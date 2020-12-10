Росстат: Петербург лидирует по смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2b1b1c1c-3b22-11eb-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге смертность превышает рождаемость уже на протяжении года. Кроме того, каждый 12-й умерший от коронавируса оказался из Северной столицы. Такие данные за октябрь озвучил Росстат.

При этом ведомство выделило две группы смертей от COVID-19. Первую составили умершие пациенты, где коронавирус был основной или предполагаемой причиной смерти. Таких случаев в октябре зафиксировали 13 896 — и петербуржцев из них 1099. Получается, что каждый 12-й, сообщает «Царьград».

Во вторую группу входят умершие, у которых коронавирус был сопутствующим заболеванием. Таких смертей было по России 8675 — из них 479 случаев в Санкт-Петербурге. Получается, каждый 18-й.

В этом году смертность в Санкт-Петербурге превысила рождаемость. В частности, в ноябре ушло из жизни 6829 человек, в то время как родилось 4145 человек. Исключением из этой статистики был только июль.

Ранее комитет по делам записи актов гражданского состояния города приводил данные по смертности. Из отчёта следует, что в январе 2020 года было зарегистрировано 5382 смерти, в феврале — 5019, в марте — 5094, в апреле — 5303, в мае — 6427. За последние 10 лет в Санкт-Петербурге показатель месячной смертности лишь три раза превышал 6000 человек. Это было в январе 2016 и 2017 года, а также в марте 2018 года.

Специалисты Роспотребнадзора объяснили высокую смертность от COVID-19 в Санкт-Петербурге тем, что в городе живёт слишком взрослое население.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Северная столица находится у «красной черты» из-за коронавируса. Он подчеркнул, что власти города делают всё возможное для стабилизации ситуации.