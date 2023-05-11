Россию ждет нашествие тысяч украинских дронов: новости СВО на утро 11 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Ураины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция является очень сложной, но за год достигнуты определенные цели. В частности, он подчеркнул, что России удалось «изрядно потрепать военную машину Украины», эта работа продолжится. Демилитаризация Украины остается одной из важных целей СВО. Также он отметил, что СВО начиналась как защита интересов России в конфликте с Украиной, но затем Запад фактически стал участником этого конфликта. По словам Пескова, РФ медленно действует на Украине, потому что ведет специальную военную операцию, а не войну.

Также Песков подчеркнул, что Артемовск будет взят. Он добавил, что в городе сосредоточена большая группировка ВСУ и идут тяжелые наступательные действия. Он подчеркнул, что в будущем город будет удерживаться ВС РФ. Как будет выстроена тактика и стратегия — это прерогатива военных, добавил представитель Кремля.

Беспилотник ВСУ попытался атаковать воинскую часть в Курской области в ночь на 10 мая. Силами ПВО он был сбит и упал у недействующего склада хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). В результате падения беспилотника никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. Глава региона уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. Повреждения получили два жилых дома и один автомобиль. Он добавил, что на место падения беспилотников выехали оперативные службы.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине требуется как минимум еще три тысячи беспилотников для уничтожения российской инфраструктуры. По его словам, ВСУ целятся в объекты, которые находятся на территории ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Условий для начала контрнаступления украинской армии пока нет, считает генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер. По его словам, земля еще не успела в достаточной мере просохнуть для прохода военной техники. При этом он отметил, что планирование наступления идет полным ходом. По его словам, это стало ясно из переговоров с украинской стороной.

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» продолжит наступление в Артемовске. Он подчеркнул, что для успешного проведения операции бойцам частной военной компании необходимы боеприпасы, однако они так и не поступили в их распоряжение в нужном объеме. По его словам, если снаряды не будут отправлены, то ВСУ начнут уничтожать вагнеровцев. По словам Пригожина, Артемовск не имеет никакого стратегического значения для российской армии, однако именно там бойцы могут наладить стратегический потенциал и перемолоть живую силу противника. Он отметил, что на территории города из российских сил находятся только бойцы ЧВК «Вагнер», за его пределами их нет.

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России начали применять в боях на Украине танк Т-14 «Армата», пишет Le Figaro. Французское издание отмечает, что западным странам стоит приготовиться к массовому прибытию боевых машин в зону СВО.

В Артемовске уничтожен замкомандира группы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины Дмитрий Крамар. Подразделение считается лучшим формированием такого рода. Военный был убит 6 мая, обстоятельства гибели не сообщаются. Крамар служил в рядах элитного спецназа Украины с 2018 года.

Прага передаст Киеву два зенитно-ракетных комплекса «Куб», заявил президент Чехии Петр Павел. По его словам, ВСУ смогут сразу использовать эти комплексы, поскольку их военные прошли обучение. Также ранее Чехия передала Украине сотню танков и почти столько же БТР. Также Чехия может поставлять на Украину боеприпасы не только из собственных источников, но и из третьих стран. Отдельно Павел рассказал о возможности передать Киеву самолеты L-159 с перспективой на перевооружение.

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис рассказал, что Вашингтон не волнует, одержит ли президент Украины Владимир Зеленский победу в конфликте, поскольку главная цель Белого дома — нанести как можно больше вреда России. По его словам, глава США Джо Байден и его администрация, включая госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина, знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Европе начнется масштабная война, если Брюссель откажется от поставок оружия Украине. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно прекратить немедленно, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву. Подоляк добавил, что при таком развитии событий в Европе резко увеличится количество терактов. Причину этого он уточнять не стал.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что административное здание в городе Стародубе было обстреляно украинским беспилотником. Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Других подробностей произошедшего на данный момент нет.

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. При этом было выпущено 182 боеприпаса. В результате обстрела под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка, Широкая Балка, Озеряновка, Ясиноватая, Донецк, Благодатное и Владимировка. Сведения о жертвах среди гражданских лиц за прошедшие сутки не поступали.

Ракетные силы группировки «Юг» атаковали арсенал 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и временную базу 28-й механизированной бригады врага в Константиновке, добавил он. Артиллерия группировки также нанесла удары по сборам противника в районах Белой Горы, Артемовска, Курахово и Авдеевки. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» Южного военного округа сбил ракету HIMARS в районе Артемовска.

Кроме того, специальные силы группировки ВС РФ «Юг» на Марьинском направлении обрушили артиллерийский и танковый огонь на украинские войска при попытке ротации. В дополнение спецназ группировки «Юг» уничтожил бронеавтомобиль и нанес потери личному составу украинских подразделений на опорном пункте в Авдеевке.

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