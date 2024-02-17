Россиянку забыли «переселить» из снесенного дома на Урале Жительница Каменска-Уральского осталась без жилья после сноса аварийного дома

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В Каменске-Уральском женщина осталась без жилья после сноса аварийного дома, сообщает Telegram-канал Baza. По словам местной жительницы Надежды, ей предлагали переехать в новую квартиру, площадь которой была на 10 квадратных метров меньше старой, из-за чего горожанке пришлось судиться с властями.

Суд постановил, что не имеют права меня туда [в новую квартиру] заталкивать. Они написали, что квартира стоит 3,5 млн рублей, а на самом деле — 1,8 млн, — сказала Надежда.

Дом женщины признали аварийным в 2017 году. Когда жильцов уже начали расселять, Надежда отказалась от предложенной ей квартиры. По ее мнению, городские чиновники специально завысили стоимость нового жилья. Женщина подала на власти в суд, который оказался на стороне горожанки.

Россиянка успела перевезти вещи в гараж, а сама поселилась у родственников. Теперь она обратилась за помощью к общественникам из Народного фронта, где подготовили обращение в прокуратуру.

Ранее в Ростове-на-Дону жительнице аварийной многоэтажки с рухнувшим подъездом пришлось «прорываться с боем» к мэру города Алексею Логвиненко за разъяснениями в связи с ЧП. Полицейские пропускали на встречу с градоначальником только отдельных жильцов, которые были внесены в их списки.