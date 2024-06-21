Россиянку приговорили к 10 годам колонии за поджог военкомата Жительницу Петербурга приговорили к 10 годам колонии за поджог военкомата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима за поджог местного военного комиссариата в сентябре 2023 года. Приговор огласил Первый Западный окружной военный суд, сообщила объединенная пресс-служба городских судов в Telegram-канале.

Было установлено, что женщина действовала по заданию неизвестного через WhatsApp. Она получила инструкции, что купить и как изготовить зажигательную смесь.

Скрываясь за зданием станции Санкт-Петербургского метрополитена «Лесная», изготовила из указанных составляющих орудие преступления — три сосуда с легковоспламеняющейся смесью с самодельным запалом, — рассказали в пресс-службе.

Горящие бутылки она бросила в дверь призывного пункта. Затем она подожгла разлитую жидкостью и пыталась выбивать стекло. Происходящее женщина показывала по видеосвязи неизвестному.

Жителя Новосибирска отправили за решетку на 12 лет за попытку взорвать поезд. Он совершил преступление в 2022 году на железнодорожной станции Сибирская в Первомайском районе. Он прикрепил к цистерне грузового поезда, где было дизельное топливо, емкость с зажигательной смесью. После этого мужчина зажег фитиль, однако взрыва не произошло.