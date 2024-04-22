Россиянку почти сутки удерживали и избивали в квартире В Петербурге мужчина почти сутки удерживал и избивал знакомую в квартире

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В Санкт-Петербурге мужчина почти сутки удерживал знакомую в квартире и избивал ее, сообщает 78.ru. По его информации, 48-летняя женщина самостоятельно обратилась за помощью к врачам Николаевской больницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы затылочной области и мягких тканей подвздошной области, закрытую травму груди, гематомы рук, ног, а также различные ссадины. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Женщина заявила, что знакомый удерживал ее в одном из домов в Знаменке. Полиция объявила подозреваемого в розыск.

Ранее житель Забайкальского края избил свою сожительницу из-за ревности к кукле, после чего напал на ее бабушку. Мужчину разозлило то, как его возлюбленная танцевала вокруг ростовой игрушки на праздновании дня рождения. После этого он нанес ей не менее семи ударов в область головы. Бабушка проснулась от шума и хотела защитить внучку, в итоге подсудимый дважды ударил пенсионерку по лицу. На суде мужчина признал вину.

В Чувашии ранее лишили статуса помощника депутата горсовета Маркела Егорова после конфликта с женщиной, в ходе которого он ударил местную жительницу и за волосы затащил ее в машину. Пострадавшей оказалась его сожительница. Потасовка произошла в присутствии их полуторагодовалой дочери.